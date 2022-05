सिंदूर दान से पहले होटल में वायरल हुआ वीडियो, मंडप से भाग निकला दूल्हा

गिरिडीह में शादी के दौरान एक वीडियो वायरल होते ही हंगामा खड़ा हो गया। दूल्हे ने शादी करने से साफ इंकार कर दिया। लोग मनाते रहे लेकिन वर पक्ष तैयार नहीं हुए। अंततः बिना दुल्हन बारात लौट गई।

