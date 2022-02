पलामू में जेजेएमपी कमांडर सहित छह नक्सली गिरफ्तार, राइफल, पिस्तौल और कारतूस भी बरामद

मेदिनीनगर। संवाददाता Malay Ojha Sat, 26 Feb 2022 10:05 PM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.