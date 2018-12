झारखंड: लालू से मिलने रिम्स पहुंचे शरद यादव, बीजेपी पर बोला हमला

शनिवार को शरद यादव रांची के रिम्स अस्पताल में भर्ती लालू प्रसाद से मिलने पहुंचे। लालू से मिलने के बाद शरद यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। शरद यादव ने कहा कि भाजपा के खिलाफ देशवासियों में गुस्सा है। देश के हित के लिए हम सारी पार्टी एक होकर 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी का सफाया करे देंगे।

शरद यादव ने राजस्थान की सीएम वसुंधरा राजे को लेकर भी बयान दिया कि उन्हें आराम दिया जाए, वो थक गई हैं और बहुत मोटी हो गई हैं।

Sharad Yadav on his remark 'Vasundhara (Raje) ko aaram do, thak gayi hain, bahut moti ho gayi hain': I saw her statement. I have very old family relations with her. If my words hurt her, I express my regret. I will also write a letter to her. pic.twitter.com/oHGB1jPKzU