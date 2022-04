शर्मनाक: लातेहार में तीन साल की बच्ची से दुष्कर्म, हालत गंभीर

लातेहार में तीन साल की बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बच्ची की हालत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया है। पीड़िता के परिवार के बयान पर थाने में अज्ञात पर केस दर्ज किया गया है।

