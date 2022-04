Rupa Tirkey Suicide Case: रूपा तिर्की के पिता का ब्रेन मैपिंग व नार्को टेस्ट कराएगी सीबीआई

रूपा तिर्की का शव क्वार्टर में लटका मिला था। इस मामले में राज्य सरकार ने न्यायिक आयोग का गठन किया था। न्यायिक आयोग ने उन तमाम लोगों को क्लीनचिट दे दी है, जिनपर परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया था।

रांची। मुख्य संवाददाता Malay Ojha Sun, 17 Apr 2022 07:55 PM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.