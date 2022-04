Ranchi news: रांची से कोलकाता जा रहे इंडिगो विमान में तकनीकी आई खराबी, बड़ा हादसा टला

तेज आवाज को सुनकर यात्रियों में अफरातफरी गई। विमान में कुल 72 यात्री सवार थे। इस दौरान यात्रियों को तेज झटके का भी एहसास हुआ। पायलट विमान को वापस एप्रोन पर ले गया। विमान रांची से कोलकाता जा रहा था।

रांची हिन्दुस्तान Malay Ojha Sat, 02 Apr 2022 05:22 PM

