झारखंड के कई इलाके में हुई बारिश, ओला और ठनका भी गिरा, रांची में दो लोगों की मौत

झारखंड के कई इलाके में मंगलवार को बारिश होने से गर्मी से राहत मिली। हालांकि ओला और ठनका भी गिरा। रांची के बुंडू और पतरातू में वज्रपात से दो लोगों की मौत हो गई। फसल को ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है।

