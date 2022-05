झारखंड में बिना ओबीसी आरक्षण होंगे पंचायत चुनाव, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

झारखंड में पंचायत के चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के ही होंगे। सुप्रीम ने इस बारे में दायर याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया शुरू है इसलिए हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं।

