नन्हे हत्याकांडः वासेपुर के कुख्यात प्रिंस खान के भाई गोडविन व ड्राइवर ने किया सरेंडर

धनबाद के नन्हे हत्याकांड में कुख्यात बदमाश प्रिंस खान के भाई गोडविन खान उर्फ शौकत और हीरा ड्राइवर ने सरेंडर कर दिया है। नन्हे हत्याकांड सहित तीन मामलों में पुलिस को दोनों की तलाश थी।

