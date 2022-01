हिंदी न्यूज़ झारखंड झारखंड में मिनी लॉकडाउन, 8 बजे तक खुलेंगे बाजार, स्कूल-कॉलेज और पार्क-जिम-पूल 15 तक बंद, जानिये पूरी गाइडलाइन

झारखंड में मिनी लॉकडाउन, 8 बजे तक खुलेंगे बाजार, स्कूल-कॉलेज और पार्क-जिम-पूल 15 तक बंद, जानिये पूरी गाइडलाइन

रांची संवाददाता Yogesh Yadav Mon, 03 Jan 2022 07:01 PM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.