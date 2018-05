झारखंडः दिल्ली के एम्स से रांची के रिम्स पहुंचे लालू यादव, डॉक्टर बोले- लालू फिट, सिर्फ उर्म का तकाजा है

चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव मंगलवार को एम्स से लौटकर रांची पहुंचे हैं। उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच रिम्स ले जाया गया। सुरक्षा घेरे में सीधे उन्हें रिम्स के सुपरस्पेशियलिटी ब्लॉक में भर्ती कराया गया। प्रशासन ने रिम्स को छावनी में तब्दील कर दिया है।

All in all, his health is better now but all age-related complications are there: Dr Lal Manjhi, who checked Lalu Prasad Yadav in the ambulance on the way to Rajendra Institute of Medical Sciences. #Ranchi pic.twitter.com/I5QwqjdNTK