कोल्हान : मनरेगा में 4.8 करोड़ का घोटाला, ऑडिट रिपोर्ट में हुआ खुलासा, पशु शेड व बकरी शेड की खरीद में भी गड़बड़ी

झारखंड कोल्हान : मनरेगा में 4.8 करोड़ का घोटाला, ऑडिट रिपोर्ट में हुआ खुलासा, पशु शेड व बकरी शेड की खरीद में भी गड़बड़ी Published By: Yogesh Yadav Fri, 20 Aug 2021 08:58 PM जमशेदपुर। वरीय संवाददाता

Your browser does not support the audio element.