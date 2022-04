झामुमो की अपील, हेमंत सोरेन से जुड़े लीज मामले में चुनाव आयोग एकतरफा फैसला न ले

सीएम हेमंत सोरेन से जुड़े लीज मामले में झामुमो ने चुनाव आयोग से एकतरफा फैसला नहीं लेने की अपील की है। झामुमो ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी पक्ष रखने का मौका मिलना चाहिए।

