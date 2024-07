झारखंड में विधानसभा चुनाव कब, कितने चरण में होगा; ECI ने दिए संकेत

झारखंड में विधानसभा चुनाव अक्तूबर में तीन चरणों में कराने की तैयारी चल रही है। झारखंड में चुनाव आयोग की बड़ी बैठक के बाद यह जानकारी सामने आई। अक्टूबर में हो सकता है विधानसभा चुनाव।

Sudhir Jha Fri, 12 Jul 2024 08:19 AM हिन्दुस्तान,रामगढ़