झारखंड: कांग्रेस अध्यक्ष ने ली हार की जिम्मेदारी, केंद्रीय नेतृत्व को भेजा इस्तीफा

लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections 2019) में खराब प्रदर्शन के बाद कांग्रेस पार्टी में इस्तीफों (Resign) का दौर जारी है। यूपी प्रमुख राजबब्बर के इस्तीफे की पेशकश करने के बाद अब झारखंड में पार्टी अध्यक्ष डॉ अजय कुमार ने हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए केंद्रीय नेतृत्व को इस्तीफा सौंप दिया है।

