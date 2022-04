हिंदी न्यूज़ झारखंड Jharkhand Panchayat Elections: उम्मीदवारों को चुनाव खर्च का देना होगा हिसाब, नहीं दिया तो होगी कड़ी कार्रवाई; 19 मई को होगा दूसरे चरण का मतदान

Jharkhand Panchayat Elections: उम्मीदवारों को चुनाव खर्च का देना होगा हिसाब, नहीं दिया तो होगी कड़ी कार्रवाई; 19 मई को होगा दूसरे चरण का मतदान

हिन्दुस्तान ब्यूरो,रांची Sneha Baluni Thu, 21 Apr 2022 09:07 AM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.