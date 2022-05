गढ़वाः छोटी गाड़ियों से झारखंड से बिहार में लाई जा रही शराब, गढ़वा पुलिस ने शराव समेत सवारी ऑटो को किया जब्त

झारखंड की गढ़वा पुलिस ने शनिवार देर रात सुंडीपुर में एंटीक्राइम चेकिंग के दौरान तस्करी के 31 पेटी देशी व विदेशी शराब टेम्पो सहित जब्त कर लिया है। ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है।

