झारखंडः ठनका और आंधी से राज्य में बच्चे समेत 4 की मौत, येलो अलर्ट जारी

साहिबगंज के गंगोता टोला में ठनका ने एक वृद्ध को चपेट में लिया। शॉक लगने से उनकी मौत हो गई। दूसरी ओर राधानगर थाना क्षेत्र में ठनका गिरने से एक महिला की मौत हो गई।खूंटी के कर्रा में एक बच्चे की मौत हई।

Sun, 01 May 2022 10:10 AM

Sudhir Kumar हिन्दुस्तान,रांची Sun, 01 May 2022 10:10 AM

इस खबर को सुनें