बिजली संकटः झारखंड के राजमहल और हुर्रासी कोल प्रोजेक्ट जल्द होंगे शुरू, कोयला मंत्री ने बिजली की किल्लत के गिनाए कारण

देश में बिजली की मांग बढ़ गई है, इस कारण संकट बढ़ा है। बिजली उत्पादन भी बढ़ा है। पहले हम 3.2 से 3.3 बिलियन यूनिट बिजली का रोज उत्पादन करते थे, वहीं अब हम 3.5 बिलियन यूनिट उत्पादन कर रहे हैं।

इस खबर को सुनें