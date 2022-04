झारखंड शिक्षक नियुक्तिः सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को रखा बरकरार

कोर्ट ने फैसले को सही बताते हुए याचिकाओं को खारिज कर दिया। प्रार्थी मनीष कुमार, राम ब्यास पांडेय व अन्य ने झारखंड हाइकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दखल देने से इनकार कर दिया।

हिन्दुस्तान,रांची Sudhir Kumar Sun, 17 Apr 2022 08:25 AM

