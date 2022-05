देवघरः नाबालिग को तालिबानी सजा, जानें क्या है मामला

जानकारी मिल रही है कि इस बच्चे पर कुछ लोगों ने मोबाइल चोरी का आरोप लगाया। उसे पकड़कर पूछताछ की गई। लेकिन बच्चे के जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर भीड़ में शामिल लोगों ने उसे बांस के खम्भे से बांध दिया।

इस खबर को सुनें