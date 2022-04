झारखंडः नगर विकास सचिव को ST कमीशन की नोटिस, 7 दिनों में जवाब; जानें क्या है मामला

मेयर आशा लकड़ा की शिकायत पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने संज्ञान लेते हुए नगर विकास सचिव को नोटिस भेजा है। आयोग ने नगर विकास सचिव से सात दिनों में इस मामले में की गई कार्रवाई की जानकारी मांगी।

इस खबर को सुनें