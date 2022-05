झारखंड पंचायत चुनावः निर्विरोध जीतने के लिए अन्य उम्मीदवारों को दे रहा था धमकी, जीत के करीब पहुंचकर हो गया गिरफ्तार; जानें क्या है पूरा मामला

रामगढ़ जिला परिषद क्षेत्र संख्या 5 से इकलौता नामांकन करने वाले प्रत्याशी कुमार निशांत को पतरातू पुलिस गिरफ्तार की है। निशांत पर नामांकन करने की तैयारी करने वाले अन्य प्रत्याशियों को धमकाने का आरोप है।

