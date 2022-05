दर्दनाक मौत: पलामू में ट्रक और कार में टक्कर, शादी में जा रहे 3 लोगों की मौत; 6 जख्मी

सतबरवा थाना के प्रभारी पदाधिकारी ऋषिकेश राय ने बताया कि एक व्यक्ति की मौत घटनास्थल पर हो गई थी जबकि दो अन्य घायलों ने इलाज के दौरान हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। दो घायलों को रिम्स रेफर कर दिया गया।

