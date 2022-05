गढ़वाः बाराती की बोलेरो पेड़ से टकराई, गाड़ी के उड़े परखच्चे, 7 गंभीर रूप से घायल

भवनाथपुर-श्रीबंशीधर मुख्य मार्ग पर शिवपूजन पेट्रोल पंप के समीप मंगलवार को यह हादसा हुआ। घटना में बोलेरो पर सवार सात लोग गंभीर रूप से घायल हो गये। वहीं घटना के बाद चालक मौके से फरार हो गया।

