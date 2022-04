आशंका: झारखंड में 15 दिनों में 10 गुना बढ़ेंगे कोरोना संक्रमित मरीज, नया वेरिएंट 'एक्स-ई'

रिम्स के विशेषज्ञ चिकित्सक डॉ. देवेश ने बताया कि नया वेरिएंट एक्स-ई पिछले कई वैरिएंट का मिलाजुला रूप है। यह ओमिक्रोन की तरह ही ज्यादा लोगों को संक्रमित करेगा। इसे लेकर सर्विलांस बढ़ाना पड़ेगा।

हिन्दुस्तान,रांची Sudhir Kumar Tue, 19 Apr 2022 07:45 AM

