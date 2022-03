झारखंडः 9वीं के छात्र छात्राओं को मिलेंगी ये खास किताबें, जानें क्या है उद्येश्य

झारखंड के सरकारी स्कूलों में नौवीं कक्षा में नामांकित सभी श्रेणी के 2 लाख 92 हज़ार छात्र छात्राओं को राज्य सरकार विशेष किताबों का सेट देगी। इसमें सरकार हिंदी, अंग्रेजी की डिक्शनरी, एटलस दी जाएंगी।

हिन्दुस्तान,रांची Sudhir Kumar Thu, 31 Mar 2022 09:38 AM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.