अच्छी खबरः रिम्स में चिकित्सकों के 264 पदों पर होगी बहाली, जानें कबतक और कैसे करें आवेदन

डेंटल कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर के 1, असिस्टेंट प्रोफेसर के 3 पदों पर बहाली होगी। रिम्स में प्रोफेसर के 34, एडिशनल प्रोफेसर के 09, एसोसिएट प्रोफेसर के 47 व असिस्टेंट प्रोफेसर के 43 पदों पर बहाली होगी

हिन्दुस्तान,रांची Sudhir Kumar Sun, 10 Apr 2022 07:29 AM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.