रांचीः निगम की गाड़ी से बच्चे को रौंदा, बिना केस मामला रफा-दफा

घटना के बाद लोग उग्र हो गए और निगम के वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया। पता चलने पर सदर थाने की पुलिस व डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय पहुंचे। लोगों को शांत कराकर पीड़ित परिवार को एक लाख रुपये मुआवजा दिया।

हिन्दुस्तान,रांची Sudhir Kumar Mon, 18 Apr 2022 07:54 AM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.