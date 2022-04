झारखंडः जैक की लापहवाही! जून में परीक्षा, अब तक मॉडल प्रश्नपत्र तय नहीं

छात्र-छात्रा उहापोह में हैं कि तैयारी कैसे करें। आठवीं, नौवीं और 11वीं की परीक्षाएं भी ओएमआर शीट और उत्तरपुस्तिकाओं पर होगी। एक-एक दिन ये परीक्षाएं होगी। जैक इसका शिड्यूल जारी करेगी

हिन्दुस्तान,रांची Sudhir Kumar Sun, 17 Apr 2022 08:46 AM

