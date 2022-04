विभाग को बरगलाना बंद कीजिए, स्पष्टीकरण क्यों सीधे सस्पेंड करें; शिक्षा सचिव ने विभाग के अधिकारियों को लगाई फटकार, जानें वजह

शिथिलता बरतने और समय पर काम पूरा नहीं करने के आरोप में उन्होंने अधिकारियों को सस्पेंड करने से लेकर सेवानिवृत्त होने के बाद पेंशन रोकने तक की चेतावनी दी। शिक्षा सचिव सभी डीईओ-डीएसई को फटकार लगाई।

इस खबर को सुनें