आयुष्मान भारत योजना में अनदेखी: इलाज के लिए भटक रही जनता, खजाने में पड़े हैं 400 करोड़

राज्य के निजी अस्पतालों का लगभग 200 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं हो पा रहा है। जिसके कारण आर्थिक तंगी से जूझ रहे अस्पतालों ने उपचार बंद करने की चेतावनी दी है। जसास के पास 400 करोड़ रुपए उपलब्ध हैं।

हिन्दुस्तान,रांची Sudhir Kumar Tue, 19 Apr 2022 06:55 AM

