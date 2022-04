रैनबो होम रेप केसः प्रभावशाली है आरोपी, सीबीआई से कराई जाए जांच; पूर्व सीएम रघुवर दास ने केंद्रीय गृह मंत्री को लिखा पत्र

झारखंड में कार्यरत एक गैर सरकारी संस्था खुशी रैनबो होम में पिछले दिनों दो आदिवासी बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटना हुई। यह संस्था पूर्व अधिकारी हर्ष मंदर की संस्था के द्वारा संचालित है।

