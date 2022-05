झारखंड पंचायत चुनावः रांची में पहले चरण में 425 वार्ड सदस्य निर्विरोध निर्वाचित, महिलाएं पुरुषों से आगे

रांची के तमाड़, बुंडू, सोनाहातू और राहे में कुल 57 पंचायत में चुनाव होने हैं। इसमें कुल 648 वार्ड सदस्य का पद है। लेकिन इसमें मात्र 194 पद के लिए ही मतदान होगा। 648 में से 425 वार्ड सदस्य जीत गए।

Sun, 01 May 2022 11:30 AM

Sudhir Kumar हिन्दुस्तान,रांची Sun, 01 May 2022 11:30 AM

