झारखंड का केन्द्र पर 1.30 लाख करोड़ का बकायाः हेमंत सोरेन

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने बकाया राशि के भुगतान के लिए केंद्र सरकार से पत्राचार किया है। यह बकाया कोयला, खनन क्षेत्र से जुड़ा हैं। बकाया राशि के लिए पत्राचार किया जाएगा।

Sun, 01 May 2022 07:15 AM

Sudhir Kumar हिन्दुस्तान,रांची Sun, 01 May 2022 07:15 AM

