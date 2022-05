सिस्टम की आपराधिक लापरवाहीः सरकारी अस्पताल में इलाजरत नवजात को चूहे ने कुतरा, गंभीर हालत में धनबाद रेफर

दरअसल नवजात को चूहे ने कुतर दिया। गंभीर हालत में नवजात बच्चे को धनबाद ले जाया गया है। बच्चे की स्थिति बेहद गंभीर बताई जा रही है। नवजात बच्ची को बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया गया है।

इस खबर को सुनें