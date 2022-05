MBA मछुआरा: मैनेजर की नौकरी छोड़ मछली पालन कर रहा एमबीए पास युवक, कई बेरोजगारों को दी नौकरी

निशांत बगैर तालाब के मछली पाल रहे हैं। रांची के रातू रोड के रहने वाले निशांत ने करीब 10 साल पहले एमबीए की पढ़ाई की और नौकरी में चले गए। लेकिन दो 2018 में उन्होंने नौकरी छोड़ दी और मछली पालन शुरू किया।

Mon, 02 May 2022 08:43 AM

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान,रांची Mon, 02 May 2022 08:43 AM

इस खबर को सुनें