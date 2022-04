सौगात : संतालपरगना में पाइपलाइन से घर-घर होगी गैस की आपूर्ति, इन छह जिलों में जल्द मिलेगी सुविधा

रसोई गैस के उपभोक्ता मीटर के अनुसार बिल भुगतान करेंगे। केन्द्र सरकार की ओर देश के 27 जिलों में इस योजना का लाभ उपभोक्ताओं को देने की मंजूरी प्रदान की गई है। इनमें बिहार का बाका जिला भी शामिल है।

