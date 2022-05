हजारीबागः हाथ पैर बांध कर महिला को कुएं में धकेला, लाश मिली तो मच गई सनसनी

रविवार को 11 बजे दिन में घर से अपने खेत जाने के लिए निकली थी। दिनभर घर नहीं लौटी। शाम में आंधी पानी के बाद भी जब वह वापस नहीं आई तो घर वालों ने रात भर उसकी खोजबीन की। लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला।

Mon, 02 May 2022 09:37 AM

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान,हजारीबाग Mon, 02 May 2022 09:37 AM

इस खबर को सुनें