झारखण्ड के 19 मज़दूर श्रीलंका में फंसे, सोशल मीडिया पर वतन वापसी की लगाई गुहार

सोशल मीडिया के माध्यम से सभी मजदूरों ने भारत सरकार व झारखंड सरकार के नाम त्राहिमाम संदेश भेजा है। मजदूर कल्पतरू ट्रांसमिशन कंपनी में काम करते हैं। कंपनी द्वारा तीन महीने का वेतन नहीं दिया जा रहा है।

