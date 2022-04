कोडरमाः ट्रक की चपेट में आने से बाप-बेटे की दर्दनाक मौत

जानकारी के अनुसार सुनील कुमार अपनी बाइक JH.02AD-3454 से कोडरमा की तरफ आ रहे थे। उनका पांच साल का बेटा भी साथ में था। इसी दौरान खाली ट्रक JH.12J-3627 की चपेट में ले लिया। दोनों की मौत हो गई।

हिन्दुस्तान,कोडरमा Sudhir Kumar Sat, 16 Apr 2022 12:03 PM

