JPSC Result: जेपीएससी मेंस में 802 सफल, जानें कब से होगा इंटरव्यू

मेंस परीक्षा में 802 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। अब नौ मई से 16 मई तक सभी सफल अभ्यर्थियों का इंटरव्यू होगा। इसके बाद अंतिम रूप से निर्धारित 252 पदों पर विभिन्न सेवाओं के अधिकारियों का चयन किया जाएगा।

Sun, 01 May 2022 07:47 AM

Sudhir Kumar हिन्दुस्तान,रांची Sun, 01 May 2022 07:47 AM

