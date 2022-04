गढ़वाः पत्नी का ताना नहीं सह सका पति, पेट्रोल छिड़ककर किया आत्मदाह

मेश चंद्र बंशी शुक्रवार की रात में काम कर घर लौटा था। उसकी पत्नी अपने चचेरे देवर की शादी में गई थी। वह भी शाम में ही घर लौटी थी। किसी बात पर पति-पत्नी में कहासुनी होने लगी। रमेश को पत्नी ताना देने लगी

इस खबर को सुनें