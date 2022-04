खुशखबरीः झारखंड में 991 लिपिकों की होगी नियुक्ति, जानें कैसे करें आवेदन और क्या हैं अहर्ताएं

झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने शुक्रवार को विज्ञापन निकाल दिया है। अभ्यर्थी 22 जून तक परीक्षा शुल्क जमा कर सकते हैं। वहीं, 25 जून तक हस्ताक्षर अपलोड कर आवेदन का प्रिंटआउट लिया जा सकता है।

इस खबर को सुनें