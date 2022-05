चमत्कार! हार्ट में सुराख, किडनी भी फेल, रिम्स में बची जिंदगी

वंदना कुमारी की दोनों किडनी फेल है और हृदय में भी छेद है। ऐसे में नॉर्मल विधि से डायलिसिस कराने में समस्या आ रही थी।लेप्रोस्कोपी से ऑपरेशन संभव नहीं था। सिस्टोस्कोपी विधि से सीएपीडी इंसर्शन किया गया।

Tue, 03 May 2022 08:17 AM

Sudhir Kumar हिन्दुस्तान,रांची Tue, 03 May 2022 08:17 AM

