देवघर रोपवे हादसाः तीसरे दिन का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू, 4 और लोग निकाले गए, खराब मौसम में Mi 17 हेलिकॉप्टर दिखा रहा जलवा

ऑपरेशन में 3 हेलीकॉप्टर इसमें लगाए गए हैं। सेना के mi-17 हेलीकॉप्टर से पूरे ऑपरेशन की रेकी की जा रही है। अभी 4 ट्रॉली ऊपर हैं जिनमें 15 लोग फंसे हुए थे। उनमें से 4 को निकाला जा चुका है।

लाइव हिन्दुस्तान,देवघर Sudhir Kumar Tue, 12 Apr 2022 08:04 AM

