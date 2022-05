गढ़वाः कुएं से मिला महिला का शव, हत्या की आशंका

कठौतिया गांव में चंपा देवी का शव कुएं से मिला है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया गया है। उधर पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया।

