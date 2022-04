झारखंडः सीएम हेमंत सोरेन आज दिल्ली में, पीएम के साथ सम्मेलन में लेंगे हिस्सा; सीएम के परफॉर्मेंस पर टिकी राज्य वासियों की निगाहें

देश के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों का संयुक्त सम्मेलन में आज आयोजित है। इस सम्मेलन में शामिल होने के लिये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शुक्रवार शाम नई दिल्ली पहुंच गये।

