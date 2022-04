हिंदी न्यूज़ झारखंड झारखंडः Dy SP की पत्नी की ससुराल में पिटाई, पुलिस ऑफिसर पति की दूसरी शादी की भनक लगने पर पीड़िता पहुंची थी घर

झारखंडः Dy SP की पत्नी की ससुराल में पिटाई, पुलिस ऑफिसर पति की दूसरी शादी की भनक लगने पर पीड़िता पहुंची थी घर

रामगढ़ के एसडीपीओ किशोर कुमार रजक की पत्नी वर्षा श्रीवास्तव के साथ बोकारो में एसडीपीओ के परिवार के लोगों ने बेरहमी से मारपीट की। पति की दूसरी शादी किए जाने की भनक लगने पर वर्षा ससुराल गई थी।

हिन्दुस्तान,बोकारो Sudhir Kumar Sat, 16 Apr 2022 08:17 AM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.