दुमकाः मुड़ाबहाल में बारातियों से भरी बस पलटी, कई जख्मी

दुमका से बारातियों से भरी बस मुड़ाबहाल की ओर जा रही थी। इस दौरान मुड़ाबहाल पुल के पास चालक ने वाहन पर नियंत्रण खो दिया और बीच रोड में ही वाहन पलट गई। घायलों को दुमका मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया।

इस खबर को सुनें